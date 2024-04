Bürgerempfang in Peppenkum Aus Ablehnung wurde Zufriedenheit

Mit der Gründung der neuen Zusammenstellung traten anstelle der Gemeinderäte die heute noch bestehenden Ortsräte. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl wurde Utweiler gemeinsam mit Peppenkum zu einem Gemeindebezirk zusammengefasst. Günter Schöndorf aus Peppenkum wurde zum ersten Ortsvorsteher gewählt, mit Wendelin Paltz (Utweiler) als Stellvertreter. Siegfried Wack übernahm das Amt des ersten Bürgermeisters von Gersheim, dessen heutiger Nachfolger Michael Clivot die Bedeutung dieses historischen Jubiläums betonte. In Anwesenheit der französischen Maires Marcel Vogel aus Ormersviller und Francis Behr aus Erching-Guiderkirch würdigte das Gemeindeoberhaupt den Zusammenschluss der kleinen Orte als richtigen Schritt. Er betonte die Bemühungen, beide Teile der Gemeinde, das Bliestal und das Bickenalbtal oder Parr eine gleichwertige Ausstattung und Gleichberechtigung zu verschaffen, sowohl in Bildung als auch Infrastruktur. Besonders hob Clivot die Rolle der Ortsräte als Sprachrohr nach außen hervor und plädierte für deren Beibehaltung. Er ermutigte Menschen aller Generationen, sich in den Ortsräten zu engagieren, um die Dorfgemeinschaften zu stärken. Zudem unterstrich er die besonderen Beziehungen der Dörfer der Pfarr zu den französischen Nachbargemeinden. Abschließend würdigte Clivot die Verdienste und das Wirken von Ortsvorsteher Mann. Er habe über die Hälfte dieses halben Jahrhunderts, seit 1994 mit einer kurzen Unterbrechung, an der Spitze gestanden habe und maßgeblich dazu beigetragen habe, die Orte zusammenzuhalten und zu führen.