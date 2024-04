Die Grünen Gersheim Gersheims Grüne haben ihre Kandidaten für die Wahl nominiert

Gersheim · In der Wahlversammlung für die Kommunalwahl am 9. Juni haben die Mitglieder der Grünen in der Gemeinde Gersheim ihre Kandidatenlisten aufgestellt. Die Liste für den Gemeinderat führt Stefan Scherf, Berufsschullehrer aus Gersheim, an, gefolgt von Christian Stolz, Kaufmann aus Herbitzheim, Ina Dittscheid, Erzieherin, aus Gersheim, und Volker Martin, Tontechniker aus Bliesdalheim.

Sie wollen für die Grünen in den Gersheimer Gemeinderat einziehen: (von links) Andrea Lippmann, Christian Stolz, Volker Martin, Ina Dittscheid, Hans Jürgen Domberg und Stefan Scherf. Foto: Landesverband Grüne Saar/Domberg