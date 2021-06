In Herbitzheim sollen die Bürger mitreden dürfen : Ideen gesucht für die Bepflanzung

Herbitzheim Die Anlage rund um das historische Cholerakreuz Herbitzheim, das an die Epidemie im Jahre 1854 erinnert, soll neu bepflanzt werden. Der gefürchtete Buchsbaumzünsler hatte der Hecke den Garaus gemacht.

Unter der Leitung von Ortsratsmitglied Andrea Lippmann können sich ab 17 Uhr am Donnerstag, 10. Juni, vor Ort in der Rubenheimer Straße, Einmündung Barbarastraße, Interessierte über mögliche Gestaltungsvarianten unterhalten und Vorschläge unterbreiten. Die Vorschläge werden in der nächsten Ortsratssitzung besprochen. Mit Arbeitseinsätzen könnte das Projekt realisiert werden. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Domberg sucht auch für die Pflege der Rosenbeete am Radweg am ehemaligen Bahnübergang noch einsatzfreudige Leute. Die Vergütung erfolgt aus dem Ortsratsbudget. Interessenten könnten sich bei seinem Stellvertreter Hans-Jürgen Kruse, Telefon (06843) 8599 melden.