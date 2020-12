Zahlen vom Wochenende aus dem Kreis Merzig-Wadern : 41 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Am Wochenende sind im Landkreis Merzig-Wadern 41 neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus (Sars-Cov 2) registriert worden. Wie der Landkreis am Sonntag unserer Redaktion mitteilte, wurden 28 Fälle am Samstag und 13 am Sonntag gezählt.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Merzig 13 Fälle, Losheim am See acht, Beckingen sechs, Mettlach fünf, Wadern vier, Perl drei, Weiskirchen zwei Fälle.