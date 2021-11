Corona-Zahlen von Donnerstag : 44 Corona-Fälle am Donnerstag im Kreis registriert

Merzig-Wadern Der Inzidenzwert ist deutlich angestiegen und liegt bei 84,1. Es wurden 44 Corona-Infektionen in Merzig-Wadern gemeldet.

Das Landrats­amt meldet 44 neue Corona-Infektionen am Donnerstag; zehn in Merzig, neun in Mettlach, acht in Losheim am See, sechs in Weiskirchen, fünf in Beckingen, vier in Perl und zwei in Wadern. Somit sind aktuell 159 Infektionen mit Covid-19 im Grünen Kreis nachgewiesen. 39 der Betroffenen leben in Merzig, 38 in Mettlach, 27 in Losheim am See, 17 in Weiskirchen, 16 in Wadern, 13 in Beckingen und neun in Perl. Es wurde 71 Mal die Delta-Mutation nachgewiesen.