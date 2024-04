Frühlingskonzert MV Schwemlingen Schwemlinger Musikanten spielen Konzert

SCHWEMLINGEN · Zum Frühlingskonzert spielt der Musikverein „St. Hubertus“ Schwemlingen am Samstag, 11. Mai, in der Saargauhalle in Schwemlingen auf. Wir haben die Musikerinnen und Musiker bei den Vorbereitungen besucht.

23.04.2024 , 15:31 Uhr

Probe zum Frühlingskonzert des gesamten Orchesters in Schwemlingen Foto: Kurt Petry

Von Kurt Petry