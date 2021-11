2 Störungen im Netz : Stromausfall in mehreren Teilen Losheims- Das ist passiert

Losheim Am Mittwoch kam es in Losheim zu einem größeren Stromausfall. Mehrere Teile waren betroffen. Daran lag es

Am Mittwoch, 3. November, ist es am Abend in mehreren Häusern in Losheim plötzlich dunkel geworden. Gegen 18.45 Uhr fiel in Teilen von Bachem, Britten, Hausbach, Niederlosheim, Rimlingen, Rissenthal und Wahlen der Strom aus. Ursache davon waren gleich zwei Störungen im Netz. Zum einen, kam es in einem Mittelspannungskabel, das in der Erde liegt, zu einer Störung. Zum anderen war ein Mittelspannungsisolator defekt. Nach Bemerken der Störungen nahm der Bereitschaftsdienst der Energis Netzgesellschaft, der für die Netze verantwortlich ist, direkt die Arbeit auf. So hatten erste Ortsteile bereits um 19.26 Uhr wieder Strom. Die letzten Ortsteile konnten jedoch erst um 22.45 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Durch den Umstand, dass es sich nicht um eine Freispannungsleitung handelt, dauerte die Behebung der Schäden allerdings etwas länger.