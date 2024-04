Abschied zum Monatsende Gemeinde Losheim verabschiedet nach 35 Jahren ihren „Waldmeister“

Losheim am See · Die Gemeinde Losheim am See verliert einen ihrer bekanntesten Mitarbeiter: 35 Jahre kümmerte sich Ralf Simon als Förster und Revierleiter um den Losheimer Wald. Ende dieses Monats scheidet er nun in den Ruhestand aus.

25.04.2024 , 15:03 Uhr

Im Kreise seiner Kollegen wurde der langjährige Revierleiter von Losheim, Ralf Simon (vorne, Dritter von rechts) in den Ruhestand verabschiedet. Mit dabei waren Bürgermeister Helmut Harth (r.) sowie Simons Nachfolger Kilian Schäfer (rechts neben Simon) und Sönke Sonnenberg-Metto (links neben Simon). Foto: Christian Beckinger