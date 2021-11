Zahlen von Mittwoch : 22 Corona-Fälle im Grünen Kreis gemeldet

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern 22 weitere Menschen im Kreis Merzig-Wadern haben sich mit Corona infiziert. Wie der Landkreis mitteilt, leben acht Betroffene in Mettlach, sechs in Beckingen, fünf in Losheim am See, zwei in Merzig und einer in Wadern.

Als genesen gelten 17 weitere Menschen – sechs aus Wadern, je drei aus Merzig, Beckingen und Weiskirchen sowie zwei aus Losheim am See.

Somit sind derzeit 122 Menschen im Kreis an Corona erkrankt. Jeweils 30 Betroffene leben in Mettlach und Merzig, 21 in Losheim am See, 15 in Wadern, zwölf in Weiskirchen, acht in Beckingen und sechs in Perl. In 48 Fällen wurde eine Mutation der Delta-Variante nachgewiesen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 4264 Menschen im Grünen Kreis mit Corona infiziert. 3978 dieser Menschen gelten als genesen, 64 sind an oder mit Corona verstorben.