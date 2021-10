Nachbarregion Grand Est stark betroffen : 250 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom und massive Zugausfälle – auch nach Saarbrücken

Paris Verkehrsstörungen, Zug- und sogar Stromausfälle, die mehrere Stunden andauerten: In Frankreich war das Unwetter Donnerstagmorgen nicht weniger heftig als im Saarland. Welche teils heftigen Schäden der Sturm im Nachbarland angerichtet hat.

Auch in Frankreich wütete das Unwetter, das dort nicht Ignatz, sondern Aurore heißt, mit teilweise heftigen Folgen: Sturmböen haben am frühen Donnerstagmorgen in Nordfrankreich Störungen im Verkehr und bei der Stromversorgung verursacht.

In der Nachbarregion Grand Est ist die Gemeinde Freyming-Merlebach laut der französischen Zeitung „Le Républicain Lorrain“ noch immer ohne Strom. Enedis erklärt, es gebe ein Problem an einer Hochspannungsleitung und erwartet eine Rückkehr zur Normalität erst in der zweiten Tageshälfte. Auch in Seingbouse waren 200 Menschen ohne Strom, weil ein Baum auf eine Stromleitung gefallen war. Sogar Dächer wurden abgetragen und Bäume entwurzelt. In Nancy und Metz blieben Parks aus Vorsichtsmaßnahmen komplett geschlossen.