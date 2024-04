Neuansiedlung Direkt gegenüber von Kaufland: Merzig soll einen neuen Supermarkt bekommen

Merzig · Seit zwei Jahren steht der Kaufland-Markt in der Rieffstraße in Merzig leer. Die Verhandlungen zur Ansiedlung eines neuen Marktes an dieser Stelle kamen seither nur schleppend voran. Jetzt soll sich in unmittelbarer Nähe ein neuer Lebensmittelmarkt ansiedeln. Was aktuell zu dem Vorhaben bekannt ist.

25.04.2024 , 11:49 Uhr

Am rechten Bildrand befindet sich der vor zwei Jahren geschlossene Kaufland-Markt in Merzig. Auf der zurzeit ungenutzten, von Bäumen umgrenzten Fläche auf der anderen Straßenseite in Richtung Bahngleise soll der Lebensmittel-Markt angesiedelt werden. Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal