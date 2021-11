Besseringen : Weihnachtswichtel-Aktion der Montclair-Apotheke startet

Die Geschenke sollen Kindern, Senioren und auch Tieren eine Freude machen. Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Besseringen Die Mont­clair-Aportheke in Besseringen lädt zur Wichtel-Aktion ein. Dabei werden Wünsche von Kindern aus dem SOS-Kinderdorf Saar in Hilbringen, von Bewohnern diverser Pflegeheime sowie weiterer Institutionen erfüllt, wie die Verantwortlichen der Apotheke ankündigen.

Die Wichtel-Aktion startet am kommenden Montag, 8. November. Ab diesem Tag können Wünsche unter Telefon (01 77) 5 98 69 76 reserviert werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Ab Donnerstag, 11. November, werden die Wünsche dann am Wichtelbaum in der Apotheke ausgehängt und können dort gepflückt werden.

Wer einen Wunsch im Wert von zehn bis 15 Euro erfüllen möchte, hat dann etwa fünf Wochen Zeit, wie die Apotheke weiter mitteilt. Das verpackte Geschenk soll in der Apotheke abgegeben werden, diese sorgt dann dafür, dass alle Päckchen pünktlich zu Weihnachten in den betreffenden Institutionen unter dem Weihnachtsbaum liegen. Dort sollen die Geschenke den Kindern, Senioren und Bewohnern sowie auch den Tieren zu Weihnachten ein Leuchten in die Augen zu zaubern.