Serie Wer stellt sich zur Wahl? Viele neue Namen bei SPD, AfD und Grünen, Linkspartei tritt nicht mehr an

Info

Bei den Kommunalwahlen kann es Gebiets- und Bereichslisten geben. Eine Kommune oder im Falle des Kreistages der Landkreis gilt als ein Wahlgebiet. Dafür muss eine Partei oder Wählergruppe eine Gebietsliste für die Gemeinderats- oder Stadtratswahl mit ihren Kandidaten aufstellen. In großen Kommunen kann sie zusätzlich Bereichslisten aufstellen, wovon insbesondere die großen Parteien CDU und SPD Gebrauch machen.

Im Falle der Stadt Merzig gibt es drei Wahlbereiche – dabei bildet die Kernstadt selbst den Wahlbereich A. Im zweiten Wahlbereich (B) sind die Stadtteile links der Saar zusammengefasst, also Ballern, Büdingen, Fitten, Hilbringen, Mechern, Mondorf, Schwemlingen, Silwingen, Weiler und Weiler. Die Stadtteile auf der anderen Saarseite bilden den Wahlbereich C, also Besseringen, Bietzen, Brotdorf, Harlingen, Menningen und Merchingen. Gewählt werden nicht Einzelpersonen sondern diese Bereichslisten. Ihr Ergebnis bestimmt die Sitzverteilung im jeweiligen Gremium. Zwei Drittel der erreichten Sitze werden mit Kandidaten der Bereichslisten bestückt. Ein Drittel kommt von der Gebietsliste. Wer ganz sicher in den Rat oder Kreistag soll, steht ganz oben auf der Gebietsliste. Für eine Ortsratswahl gibt es indes nur Gebietslisten.