SPD-Kandidat in Perl Für seine Bienen opfert er gerne viel Zeit

Fast 14 Jahre ist es her, dass Michael Fixemer mit seiner Prinzessin Annette Schirrah das „Land des Lächelns“ regiert hat – ein Motto, das sich die Bescher Narren in der Session 2009/2010 gegeben hatten. Mittlerweile hat sich Fixemer beim Bescher Carneval Club, kurz BCC genannt, längst etabliert. Nach seiner einjährigen Karriere als Karnevalsprinz hat der Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, ursprünglich ein Bescher Junge, vor rund sieben Jahren das Präsidentenamt bei den Narren in dem zweitgrößten Ortsteil der Gemeinde Perl übernommen. Es ist eine Arbeit, die ihn mit Stolz erfüllt, wie er erzählt. So feierte er mit seinen Regenten Christian I. und Cornelia II. Mitte Januar begeistert die gute Platzierung bei der Wahl zum Prinzenpaar des Jahres in der Merziger Stadthalle. Die Bescher teilten sich mit den Tollitäten Patrick I. und Katja II. aus Bexbach Platz vier.