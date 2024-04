Jugend trainiert für Olympia „Werden unangenehme Gegnerinnen sein“

Mit neuer Teamkleidung, großer Vorfreude und sportlichen Vorsätzen haben sich die Handballerinnen des Merziger Peter-Wust-Gymnasiums an diesem Dienstagmorgen auf den Weg zum Bundesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ nach Berlin aufgemacht. In der Vorrunde, die am Mittwoch beginnt, trifft das Team in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2011 bis 2012) auf die Landessiegerinnen aus Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Den Teams aus dem Saarland bleibt dabei traditionell nur die Außenseiterrolle, die Mädchen nehmen aus ihrem souveränen Landessieg (wir berichteten) aber eine gehörige Portion Selbstvertrauen mit in die Bundeshauptstadt, stellen die Teamverantwortlichen Andreas Brust und Gianna De Fazio fest: „Die Mädchen wissen um ihre Stärke und werden in jedem Spiel unangenehme Gegnerinnen sein. Sie werden sicher für die eine oder andere Überraschung sorgen.“