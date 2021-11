„Bildungsregion Merzig-Wadern“ : Landkreis Merzig-Wadern setzt Akzente bei Bildung

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern setzt sich dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger gute Bildung erhalten. Wie es in einer Mitteilung heißt, biete der Kreis bereits jetzt vielfältige Bildungsmöglichkeiten – wohnortnah und für alle Altersgruppen.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich betont: „Gute Bildung für alle ist keine Selbstverständlichkeit, aber von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unserer Region. Denn eine gute Bildung ist ein Standortfaktor. Und deswegen möchten wir mit dem Projekt ‚Bildungsregion Merzig-Wadern‘ eigene Akzente setzen. Wir haben eine leistungsstarke Bildungslandschaft – in den Kindertagesstätten ebenso wie in den Schulen, der Erwachsenenbildung, den Vereinen oder dem kulturellen Leben. Überall engagieren sich Menschen für qualitativ hochwertige Bildungsangebote.“

Mit den Themenschwerpunkten Schule/Betreuung, Bildungsberatung, Außerschulische Bildung und Ausbildung wird die Bildungsregion Merzig-Wadern mit all ihren Möglichkeiten dargestellt: Der Ratgeber „Mein Kind geht in die Schule“ bietet beispielsweise in drei Sprachen umfassende Informationen für einen gelingenden Schulbesuch. Der Newsletter „Migration und Integration“ hält viermal im Jahr Informationen, Angebote und Veranstaltungen in den Themenbereichen Deutsch lernen, Beruf und Ausbildung oder Gesundheit bereit.