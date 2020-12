Lebendiger Adventskalender : Die Türchen Nummer 19 und 20 sind geöffnet

Das 19. Türchen beim Lebendigen Adventskalender befindet sich an der Fellenberg-Apotheke. Foto: Ruth Solander

Merzig Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in Merzig geht in den Endspurt. Begleitendes Gewinnspiel läuft bis 31. Dezember.

Die Apotheke im Gesundheitscampus in der Trierer Straße 215-217 öffnete am Samstag um 11 Uhr das 19. Türchen des lebendigen Adventskalenders. „Im letzten Jahr waren wir das erste Mal bei der Aktion dabei. Das hat allen Mitarbeiterinnen soviel Spaß gemacht, dass es für uns keine Frage war, uns in diesem Jahr wieder zu beteiligen – obwohl alles anders ist. Aber manche Sachen müssen einfach gleich bleiben“, findet Filialleiterin Susanne Künhaupt.

Letztes Jahr gab es Live-Musik, es wurden Lieder gesungen und bei Punsch und Gebäck stand man zusammen. Gerade weil dies wegen Corona nicht möglich ist, sei es wichtig, durch diese Aktion die Zusammengehörigkeit zu stärken und bestimmte Rituale beizubehalten, findet Künhaupt. Katharina Renner hat das Adventsfenster gestaltet. „Die Kunden können während des Wartens die Fenster betrachten und sich auf Weihnachten einstimmen“, sagt die Filialleiterin. Die Apotheke will als Teil des Gesundheitswesens einen Gegenpol setzen zu der Hektik und Anspannung vor Weihnachten. „Wir wollen etwas Gutes für Körper und Seele tun. Dazu gehört auch, etwas zu gestalten, was anderen Menschen eine Freude macht. Ein schönes Adventsfenster gehört neben unserem Alltagsgeschäft mit Sicherheit auch dazu“, betont Susanne Künhaupt.

Das 20. Türchen des Lebendigen Adventskalenders öffnete Viezkönigin Laura Fox am Sonntagmorgen in der Tourist-Info in der Poststraße. Zusammen mit ihren Prinzessinnen läuft die Amtszeit des Dreigestirns noch bis zum nächsten Jahr, da in diesem Jahr Corona-bedingt neben dem Viezfest auch andere Veranstaltungen abgesagt werden mussten. „Das war natürlich sehr schade und wir haben uns überlegt, wie wir trotzdem in dieser besonderen Zeit präsent sein können“, sagt Laura Fox. „Die Gestaltung hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere Passant, der einen Spaziergang durch die beleuchtete Merziger Innenstadt macht, kurz stehenbleibt und ein wenig innehält“, sagt sie. Auch die bereits geöffneten Türchen im Stadtgebiet Merzig laden zu einer Betrachtung ein und sollen auf Weihnachten einstimmen.

Das 20. Türchen befindet sich an der Tourist-Info in der Merziger Fußgängerzone. Foto: Ruth Solander

Viezkönigin Laura weist darauf hin, dass sie trotz Corona in den sozialen Medien präsent ist (Instagram: @merziger_viezkoenigin und auf Facebook). Eine Aktion von Laura Fox ist ein Koch- und Backbuch zum Thema „Apfel & Viez“, das sie in Kooperation mit der Stadt Merzig erstellen möchte. Rezepte nimmt sie gerne entgegen. Laura Fox wird am 4. Januar die Ziehung der Gewinner vornehmen. Beim Lebendigen Adventskalender ist in jedem Fenster ein Buchstabe versteckt. Alle 25 Buchstaben ergeben zusammen eine Lösung aus drei Wörtern. Der Hauptpreis ist ein Wertgutschein von 75 Euro in „Das Bad“. Einsendeschluss ist der 31. Dezember.