Merzig : Mit Fair-Trade-Nikoläusen Gutes tun

Die Schüler der Klasse 5c am Peter-Wust-Gymnasium (PWG) beim Auspacken der 327 fair gehandelten Schoko-Nikoläuse, die sie zugunsten eines guten Zwecks an ihrer Schule als Präsent verkauften.

Merzig Fünftklässler am Peter-Wust-Gymnasium sammelten mit Benefizaktion in der Adventszeit Spenden für die Lebenshilfe.

Eine wirklich schöne Aktion hat sich die Klasse 5c des Merziger Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) für die Vorweihnachtszeit ausgedacht. Unter dem Motto „Freude schenken und gleichzeitig Gutes tun“ hat die Klassengemeinschaft, stellvertretend für die 5c Klassensprecher Eduard Besgans und Charlotte Riga, gemeinsam mit Klassenleiterin Alexandra Winter-Dreher sowie der Schülervertretung, Mia Kraus und Adrian von Boch, eine Weihnachts-Benefiz-Aktion an der Schule ins Leben gerufen. Mit dem Kauf von Fair-Trade-Schokoladen-Nikoläusen konnten alle Schülerinnen und Schüler anderen Mitschülern eine Überraschung bescheren und gleichzeitig Gutes tun. Denn zum einen werden mit dem Kauf von Fair-Trade-Schokolade Kakao-Produzenten mit einer fairen Entlohnung für ihr Produkt unterstützt. Zum anderen wird der Gewinn der Aktion einer gemeinnützigen Organisation hier vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Idee zu dieser Aktion entstand, weil die am PWG seit vielen Jahren etablierte Advents-Back­aktion in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste.

Insgesamt wurden 327 fair gehandelte Nikoläuse bei einem der größten Händler für nachhaltigen und fairen Handel beschafft. Anschließend konnten die Teilnehmenden ein Grußkärtchen basteln oder besorgen, mit dem Namen des zu Beschenkenden beschriften und zusammen mit zwei Euro in einen Umschlag stecken. In der letzten Woche wurden die süßen und fairen Grüße in den einzelnen Klassen zugestellt. Hier war die Freude und Überraschung groß. Noch größer war die Freude darüber, dass von den zwei Euro für den Erwerb des Nikolauses noch ein kleiner Betrag übrig war, der, sobald die Pandemie-Lage es zulässt, in einer Gesamtspendensumme von 310 Euro an den Verein Kinderhilfe Saar in kleinem Kreis übergeben wird.

Info Gute Ideen für den Corona-Advent Trotz Corona den Geist der Adventszeit leben und erleben: Dafür sind in diesem Jahr kreative Einfälle gefragt. Denn viele der traditionsreichen Bräuche und Feierlichkeiten, die wir in dieser Zeit normalerweise gern zelebrieren, können wegen der Einschränkungen infolge der Pandemie nicht stattfinden. Wenn auch Sie aus Ihrem persönlichen Umfeld auf eine gute Idee für den Advent in der Corona-Zeit gestoßen sind, teilen Sie uns diese doch mit! Sie können Ihren Vorschlag unserer Redaktion einfach per E-Mail an redmzg@sz-sb.de übermitteln. Wir werden die eingeschickten Ideen sichten und vorstellen.

„Mit der Fair-Trade-Nikolaus-Aktion hat die Klasse 5c des PWG nun den ersten Schritt auf dem Weg zur ‚Klasse des Fairen Handels’ getan“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Merzig. Mit dem Titel „Faire Schulklasse – Klasse des Fairen Handels“ wird das Engagement von Schulklassen bestätigt, die sich im Klassen- oder Kursverband im besonderen Maße mit Fairem Handel beschäftigen und folgende Kriterien erfüllen: Themenaspekte des Fairen Handels werden im Unterricht behandelt und eine entsprechende Aktion zum Fairen Handel durchgeführt. Über diese Tätigkeiten muss öffentlich berichtet werden. Außerdem wird der Gedanke des Fairen Handels im Klassenumfeld verbreitet. Seit 2010 sind deutschlandweit über 300 Schulklassen und Kurse für das gezeigte Engagement für den Fairen Handel mit dem Titel einer „Fairen Schulklasse – Klasse des Fairen Handels“ ausgezeichnet worden.