CDU/CSU-Fraktionschef Brinkhaus im Saarland : Keine Hoffnung auf schnelle Bundeshilfe für Saar-Kommunen

Tholey Die von den Saar-Kommunen erhoffte Entschuldung durch den Bund wird es so schnell nicht geben. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, bekräftigte am Sonntag bei einem CDU-Empfang in Tholey seine Kritik an entsprechenden Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).