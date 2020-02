Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch von CDU/CSU-Fraktionschef Brinkhaus im Saarland : Traum von zügiger Entschuldung geplatzt

Auf die Schnelle soll es kein zusätzliches Geld für die Saar-Kommunen geben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tholey Die Bürgermeister hofften darauf, dass CDU/CSU-Fraktionschef Brinkhaus gute Nachrichten ins Saarland mitbringt. Das tat er nicht. Stattdessen hat er eine andere Idee, um das Problem zu lösen.

Als der hohe Gast aus Berlin, CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, die Stufen in das Freizeithaus St. Mauritius hinaufschreitet, kommt Hermann Josef Schmidt ein Gedanke. „Ich hoffe, dass er nachher aufs Klo muss“, sagt der Hausherr und Tholeyer CDU-Bürgermeister. Dann, so die Hoffnung, würde Brinkhaus an den Fliesen, den Becken und den Armaturen sehen, wie arm dran die Kommunen im Saarland sind – und wie dringend sie auf eine Entschuldung durch den Bund angewiesen sind.

Die Pläne für eine solche Entschuldung liegen längst auf dem Tisch, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist bereit dazu, die SPD sowieso. Blockiert wird das Vorhaben aber von der CDU/CSU-Fraktion unter Ralph Brinkhaus. Auf die erlösende Nachricht, dass er den Widerstand aufgibt, warteten die Besucher des CDU-Neujahrsempfangs in Tholey aber vergeblich.

Bevor er in Tholey ans Mikrofon trat, saß Brinkhaus im Rathaus eine gute Stunde mit dem Tholeyer Bürgermeister Schmidt, seinen CDU-Amtskollegen Andreas Veit (Nohfelden) und Peter Klär (St. Wendel) sowie der örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Nadine Schön zusammen. Die Saarländer redeten auf Brinkhaus ein, versuchten, ihm klarzumachen, dass die Situation im Saarland mit anderen Bundesländern nicht zu vergleichen sei: die besondere Geschichte, ständiger Strukturwandel, hohe Soziallasten, Investitionsschwäche, hohe Pro-Kopf-Verschuldung und und, und.

Der in Berlin einflussreiche Fraktionschef lieferte dann nach Angaben von Teilnehmern mehrere Erklärungen ab, warum eine Entschuldung aus seiner Sicht nicht möglich ist: 1) In den Bundesländern und im Bund gebe es viele Widerstände. 2) Zuerst seien die Länder am Zug, aber Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten – anders als das Saarland – ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. 3) Der Bund habe viele offene Baustellen und könne auf die Milliarden, die eine Entschuldung der Kommunen kosten würde, nicht verzichten. Außerdem verwies Brinkhaus auf die Verbesserungen, die das Saarland bereits durch den 2020 in Kraft getretenen Bund-Länder-Finanzausgleich erzielt habe.

In seiner Rede sagt Brinkhaus später: „Jetzt bin ich jemand, der sagt, das muss ja nicht an erster Stelle der Bund machen, das kann auch das Land machen.“ Weil das aber so ein wichtiges Thema sei, sagt Brinkhaus über sein Treffen mit den St. Wendeler Politikern, „haben wir uns verabredet, dass wir nicht nur im Gespräch bleiben, sondern wir auch schauen, wie man konstruktive Lösungen hinkriegt“. Er sei der Meinung, dass man die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu aufsetzen müsse, da sei „einiges aus dem Lot geraten“. Das werde viel Arbeit sein. Einer der Bürgermeister verstand Brinkhaus so, dass er eine neue Föderalismuskommission will.

Übersetzt hieße das: Die Hoffnungen auf eine schnelle Entlastung der Kommunen und eine Umsetzung der Pläne von Bundesfinanzminister Scholz sind geplatzt. Selbst wenn es nach der Bundestagswahl 2021 zu einer Föderalismuskommission kommen sollte, würde diese zwei oder Jahre tagen, das zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit.

Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hielt sich am Sonntag im Saarland auf. Foto: dpa/Kay Nietfeld