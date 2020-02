Saarbrücken Wegen „mangelnder Distanz zu einem Gefangenen“ hat sich die Justizbehörde von einer jungen Mitarbeiterin im Saarbrücker Hochsicherheitsgefängnis „Lerchesflur“ getrennt.

Es war angeblich eine „besondere Beziehung“ zwischen einer jungen Angestellten im Justizvollzugsdienst und einem Häftling im Saarbrücker Gefängnis, in dem derzeit rund 600 Männer untergebracht sind. Aus Justizkreisen ist zu hören, die Vorgesetzten der Frau hätten offenbar gerade „noch rechtzeitig die Notbremse gezogen“. Die Vollzugsbedienstete war, so Informationen unserer Zeitung, auf zwei Jahre befristet angestellt worden, mit der Option möglicherweise anschließend als Anwärterin in das Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Daraus wurde aber nichts. Thomas Schardt, Sprecher des Justizministeriums, bestätigte jetzt auf Anfrage unserer Zeitung, dass „das Arbeitsverhältnis mit einer Beschäftigten im Justizvollzugsdienst im Januar einvernehmlich aufgelöst wurde“. Anlass war demnach der Verdacht der „mangelnden Distanz“ zu einem bestimmten Häftling.