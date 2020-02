Orkantief „Sabine“ : Saar-Bildungsministerium stellt Schulbesuch am Montag wegen Unwetter frei

Schüler können am Montag von der Schule zu Hause bleiben. Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Das Saarland gerät voraussichtlich in der Nacht zu Montag in das Sturmfeld des Orkantiefs „Sabine“. Das saarländische Bildungsministerium erklärt, was das Unwetter für Schüler, Eltern und Lehrer bedeutet und worauf sie achten müssen.

Der vorhergesagte Orkan wirbelt im Saarland auch den Schulbetrieb mächtig durcheinander. Das Bildungsministerium stellt es Eltern frei, ob sie ihre minderjährigen Kinder am Montag zur Schule schicken. Volljährige Schülerinnen und Schüler treffen diese Entscheidung selbst, wie das Ministerium mitteilte. Im Falle des Fernbleibens müsse die Schule informiert werden. Eine (Not-) Betreuung der Schülerinnen und Schüler werde von den Schulen sichergestellt.

Wie das Bildungsministerium weiter erläuterte, entscheiden die Schulleitungen angesichts der Verhältnisse vor Ort in Abstimmung mit dem jeweiligen Schulträger – also Stadt/Gemeinde beziehungsweise Landkreis/Regionalverband –, ob und in welchem Umfang Unterricht witterungsbedingt gegebenenfalls nicht stattfinden kann. Die Schulen informierten darüber auf den dafür vorgesehenen Informationswegen.

Die Lehrkräfte müssen am Montag im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung in der Schule anwesend sein – vorausgesetzt, der Weg zur Arbeitsstelle ist ihnen zuzumuten.

Das Saarland gerät nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zu Montag in das Sturmfeld des Orkantiefs „Sabine“, das von Schottland zur norwegischen Küste zieht. In der Nacht greife der zugehörige Ausläufer mit Orkanböen, Gewittern und Starkregen auf die Region über.

Bereits zum Abend soll es schwere Sturmböen (um 95 km/h) geben, das Windmaximum mit möglichen Orkanböen (über 120 km/h) wird laut Wetterdienst in der zweiten Hälfte der Nacht erwartet. In der Nacht erwarten die Meteorologen neben kräftigem, schauerartigem Regen auch einzelne heftige Gewitter mit vorübergehendem Starkregen (um 20 Liter pro Quadratmeter). Am Montag lasse der Wind nach, es bleibe aber bis in den Mittwoch stürmisch.