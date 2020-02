Unwetter : Feuerwehren und THW rüsten sich für Sturm und Starkregen in der Nacht

Auf umgestürzte Bäume richten sich die Feuerwehren unter anderem ein. Foto: dpa/Julian Stähle

Saarbrücken Sturm, Starkregen und Gewitter: Den Einsatzkräften im Saarland steht wegen Orkantief „Sabine“ womöglich eine arbeitsreiche Nacht bevor. Die Feuerwehren haben sich auf zahlreiche Einsätze vorbereitet. Beim THW heißt es: „Wir müssen mit allem rechnen.“

Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) im Saarland stellen sich wegen des vorhergesagten Unwetters auf eine arbeitsreiche Nachtschicht ein und haben ihre Helfer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Wichtige Gerätschaften wie Kettensägen wurden vielerorts zur Sicherheit noch einmal überprüft und in den Gerätehäusern auch die Verpflegung für einen langen Einsatz in der Nacht vorbereitet.

Die Feuerwehren stellen sich auch darauf ein, dass sie kommunale Lagezentren einrichten werden, wie der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes, Christopher Benkert, der SZ sagte. Zwar ist die Alarmierung der Feuerwehren im Saarland grundsätzlich Aufgabe der Integrierten Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg und der Haupteinsatzzentrale der Saarbrücker Berufsfeuerwehr. Allerdings, so Benkert, könne bei einem Unwetter auch die leistungsfähigste Leitstelle die Vielzahl an Notrufen nicht mehr bewältigen. Daher werden in solchen Fällen Notrufe in den Leitstellen zwar erfasst, dann aber an die kommunalen Lagezentren weitergegeben, die entscheiden, wie dringlich ein Notruf ist. Ein umgestürzter Baum am Ende einer Sackgasse sei zum Beispiel etwas völlig anderes als ein Baum auf einer Hauptverkehrsstraße oder auf der Zufahrt zu einem Krankenhaus, sagte Benkert.

Auch das Technische Hilfswerk hat seine Helfer in allen 24 Ortsverbänden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, um beispielsweise Feuerwehr, Polizei oder Deutsche Bahn unterstützen zu können. Das THW könne in unterschiedlichen Situationen helfen, sagte der Leiter des THW-Media-Teams Saarland, Markus Tröster. Beispiele sind: Beseitigung von Windbruch, Sicherung von Schäden an Gebäuden und Bauwerken, Ortung, Rettung und Bergung, Infrastruktur-Maßnahmen wie das Schaffen von Zuwegungen, Sicherung von Verkehrswegen, Transportaufgaben und Verpflegung. „Bei dieser langanhaltenden und vermutlich sehr intensiven Sturmlage müssen wir mit allem rechnen und unter Umständen einen langen Atem haben“, sagte Tröster. „Dafür sind wir gerüstet.“