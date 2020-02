Nach gesperrtem Account : Saarländer zieht Klage gegen Facebook zurück

Wadern Der Saarländer Adolf Loch ist mit einer Klage gegen Facebook Deutschland am Amtsgericht Merzig, Zweigstelle Wadern, am Freitagmorgen gescheitert. Grund für den Rechtsstreit ist eine nach Lochs Auffassung widerrechtliche Sperrung seines Benutzerkontos durch Facebook.

Anlass hierfür war ein Beitrag, den Loch am 11. Januar 2020 gepostet hatte. Dieser wurde durch Administratoren von Facebook zunächst wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die geltenden Gemeinschaftsstandards ebenso gesperrt wie alle weiteren Kontofunktionen. Loch beantragte am Folgetag eine erneute Überprüfung der Entscheidung und erhielt die schriftliche Bestätigung des Kundendienstes, dass die Löschung zu Unrecht durchgeführt worden war. Der Beitrag war wieder sichtbar, sein Konto blieb jedoch gesperrt. Deshalb strebte er ein Verfügungsverfahren gegen die Facebook Deutschland GmbH an.