Ackermann muss warten : Trierer Bistum schließt schnelle Reform jetzt aus

Bischof Stephan Ackermann will seine Pläne noch mal in Rom erläutern. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Die umstrittenen Großpfarreien starten nicht mehr 2020. Denn Rom lässt sich mit der Entscheidung Zeit.

Die geplante Reform der Pfarreienlandschaft im Bistum Trier, zu dem weite Teile des Saarlandes gehören, wird nach dem vorläufigen Stopp aus Rom nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Ein „unterjähriger Start der neuen Pfarreien in 2020“ sei „definitiv ausgeschlossen“, sagte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg an Freitag.

Die Kongregation in Rom habe nun mitgeteilt, dass die Prüfung „in Anbetracht der Bedeutung des Themas für die Pastoral und für den priesterlichen Dienst in der Diözese“ noch einige Zeit in Anspruch nehme, teilte von Plettenberg weiter mit. Als Termin für eine Entscheidung sei der 30. April genannt worden. Zuvor werde Bischof Stephan Ackermann noch in den Vatikan fahren, um die Pläne zu erläutern, sagte Bistumssprecherin Judith Rupp unserer Zeitung. Nach Abschluss des römischen Verfahrens werde das Bistum „zeitnah einen neuen Zeitplan vorlegen“, hieß es am Freitag in Trier.