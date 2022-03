Zweibrücker Schwarzbach-Hangsicherung und Schäden in Schillerstraße 5 : Neue Risse bei Nachbarn: Spundwand-Arbeiten gestoppt

Am Dienstag (Bild) liefen die Arbeiten zur Spundwand-Sanierung (direkt an die Baustelle grenzt rechts der Gebäudekomplex Schillerstraße) 5 noch – am Mittwochnachmittag mussten sie gestoppt werden. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Drama um Schwarzbach-Hangsicherung und die Folgen für die Schillerstraße 5 geht um einen – nur für die Stadt überraschenden – Akt weiter.

In der Auseinandersetzung um die Schwarzbach-Spundwand-Sanierung und Rissbildungen in der Schillerstraße 5 überstürzen sich die Ereignisse. Am Dienstag hatten zwei Wohnungseigentümer neue Risse beklagt und die Stadt den Verdacht zurückgewiesen, dies könne mit der Fortsetzung der Spundwand-Arbeiten zusammenhängen (wir berichteten). Und auch am Mittwochabend im Stadtrat klang Bauamtsleiter Christian Michels gelassen: Die Betonarbeiten zur Absicherung des nicht mehr standsicheren Steilufers kämen sehr gut voran, bis Frühsommer sei man wohl fertig. Gutachter im Auftrag der Stadt hätten am Dienstagnachmittag in den beiden Wohnungen festgestellt, die neuen Risse seien unbedenklich, „Schönheitsreparaturen“ reichten. Zudem sei für die Gutachter klar, dass diese Risse nicht durch die fortgesetzten Arbeiten entstanden, sondern „durch Setzungen im Gebäudebestand“.