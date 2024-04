Offener Campus in Zweibrücken Vom Fliegenhaar in die Tiefen des Alls

In noch kleinere Welten entführte Rainer Lilischkis die Besucher am Rasterelektronenmikroskop. Anschaulich erklärte er den Unterschied zwischen Lichtmikroskopie und dem REM, das mit Elektronenstrahlen arbeitet. Die Interessierten konnten einer Stubenfliege tief in die Augen blicken und entdecken, dass das Insekt feine Haare auf seinen Flügeln hat, um seine Flugeigenschaften zu verbessern.