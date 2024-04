Saarlouiser OB-Kandidaten unter der Lupe Durch einen Schicksalsschlag gereift, von der Sparkasse geprägt: So tickt Florian Schäfer

Auf der Aussichtsplattform der Zitadelle am Saar-Altarm beginnt bei Florian Schäfer das Kopfkino. Er sieht sich als Kind über die Vauban-Insel zum alten Freibad im Stadtgarten laufen, das 2005 abgerissen wurde. Damals wie heute ist der Bereich um den Ravelin V. Schäfers Lieblingsort in Saarlouis. Wie der aktuelle SPD-Landtagsabgeordnete im Gespräch mit unserer Zeitung verrät, kommt er nun öfter zum Entspannen her: „Ich mag, dass man von hier aus überall hinschauen kann. Zum Rathaus, zur Kirche, zum Saarpolygon.“ Außerdem sei es hier schön ruhig – nicht so wie in der belebten Altstadt. Der 38-Jährige muss es wissen. Denn genau dort ist er ja aufgewachsen.