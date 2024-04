Erfolgskontrollen werden weiterhin durchgeführt Flussregenpfeifer nimmt sein 70 000 Euro teures Ersatzhabitat noch nicht an

Die Nabu-Vorsitzende findet es gut, dass das Ersatzhabitat für den Flussregenpfeifer am Ende der Landebahn am Zweibrücker Flugplatz gebaut wurde. Bei Umsiedelungen komme es aber immer auf die Tierart an. Bei manchen funktioniere das einfacher als bei anderen. Dennoch stellt sie klar: „Ein Ersatz ist nie das, was es verspricht. Wir sollten schützen, was wir haben.“ Krumbach gibt zu bedenken, ob es wirklich notwendig sei, immer weitere neue Flächen zu erschließen oder ob nicht bereits bebauter Raum für solche Vorhaben genutzt werden könne. Denn, so Krumbach: „Die Biodiversitätskrise ist so groß wie die Klimakrise.“