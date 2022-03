Schon 69 Wohnungsangebote für Geflüchtete allein von Privatleuten : Bislang 120 Ukrainer in der Stadt angekommen

Zweibrücken Über die Zweibrücker Internetseite sind schon 69 Wohnungsangebote von Bürgern für Geflüchtete eingegangen.

Der Krieg in der Ukraine treibt in gewaltiger Zahl Menschen in die Flucht. Sie suchen in anderen Ländern Sicherheit vor den mörderischen Handlungen. Experten schätzen, dass aktuell fast zwei Millionen Menschen auf der Flucht sind. Unter anderem Polen und Ungarn sind dabei, in großer Zahl Betroffene aufzunehmen, auch in Deutschland treffen zunehmend Flüchtlinge ein. Viele kommen mit dem Zug in Berlin an, von wo aus sie dann entweder in der Hauptstadt selbst untergebracht oder anderen Bundesländern zugewiesen werden.