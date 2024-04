Einstimmige Resolution Stadtrat: Tadano soll Knowhow der Beschäftigten nutzen und Werk Wallerscheid erhalten!

Er bekomme Gänsehaut, wenn er an die Kahlschlag-Ankündigung denke, sagte Vicari: „Es tut weh, die Fachleute hier um ihre Arbeitsplätze bangen zu sehen. Viele haben Jahrzehnte hier gearbeitet, der Standort ist 197 Jahre alt – Zweibrücken ist Kranbau, Zweibrücken ist auch Tadano.“ Dort gebe es auch „tolle Ausbildung, der Weltmeister im Schweißen kommt aus Zweibrücken“. Es wäre kontraproduktiv, auf so viel großes Knowhow in Zweibrücken zu verzichten – zumal eine Produktionsverlagerung „auf andere Standorte, die das Knowhow gar nicht haben, kein einziges Problem lösen würde“. Schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sei die Zweibrücker Demag-Belegschaft von 2500 auf 1300 Köpfe reduziert worden, erinnerte Vicari. Seit der Mannesmann-Zerschlagung und mehreren Eigentümerwechseln sei „nie richtig Ruhe eingetreten“. Wenn nun nochmal wie angekündigt über 400 Stellen gestrichen würden „geht es ums Überleben, dann kommen wir in eine kritische Größe“.