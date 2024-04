Zweibrücken Chorwochenende auf Burg Lichtenberg

Die Chorfreizeiten auf der Burg sind mittlerweile schon Tradition und stehen für intensive Proben, aber auch fröhliche Geselligkeit am Abend und bei den gemeinsamen Mahlzeiten, schreibt der Chor in einer Mitteilung. Outdoor-Aktivitäten auf dem weitläufigen Gelände waren demnach aufgrund der Wetterkapriolen leider eingeschränkt, dennoch hatten alle sehr viel Spaß und mit dem stilvollen Raum in der Zehntscheune optimale Probebedingungen.