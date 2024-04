Wahlen in Zweibrücken am 9. Juni Zwei Überraschungen im Wahlausschuss: Linke darf nicht für den Stadtrat kandidieren — Grüne Ära in Mörsbach endet

Bei den Zweibrücker Ortsvorsteher-Wahlen wird es auf jeden Fall einen Machtwechsel in Mörsbach geben: Die Grünen, die das Amt 2014 mit Susanne Murer erstmals erobert und 2019 mit Achim Ruf verteidigt hatten, stellen diesmal niemand mehr zur Wahl. Ruf erklärte am Mittwoch auf Merkur-Anfrage: „Ich habe nicht die Zeit, das Amt so auszuüben, wie ich mir das vorstelle.“ Sein landwirtschaftlicher Hof koste zu viel Zeit, zudem kandidiere er ja erneut für den Stadtrat. „Anderen infrage kommenden Kandidaten wie Frau Igel geht es ähnlich“, erklärte Ruf, warum auch sonst niemand bei den Grünen für die Ortsspitze kandidiere. Einziger Ortsvorsteher-Kandidat in Mörsbach ist somit Rufs bisheriger Stellvertreter Dennis Nizard von der gleichnamigen Wählergruppe.