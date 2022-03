300 Teilnehmer bei Friedensdemo : Ein starkes Zeichen der Solidarität

Hintergrund

In Zweibrücken sind zu Wochenbeginn die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die Anteilnahme der Zweibrücker ist laut Stadtverwaltung sehr groß, viele bieten Hilfe an, organisieren Spendenfahrten an die Grenze zum Kriegsgebiet und bieten an, dass sie auch Geflüchtete aufnehmen können.

Gerade im letzten Punkt bietet das Amt für soziale Leistungen der Stadtverwaltung Zweibrücken an, dass diese Hilfeleistungen koordiniert werden. Die Stadtverwaltung sei in der Regel erste Anlaufstelle für geflüchtete Personen könne sicherstellen, dass die Zimmer- und Wohnungsangebote schnell ankommen. Wer ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen will, um den Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, zu helfen, möge bitte eine Mail an sozialamt@zweibruecken.de schreiben.

„Die Stadtverwaltung Zweibrücken ist hier bereit ihren Beitrag zu leisten und prüft ihrerseits ebenso, welche städtischen Wohnungen und Zimmer zur Verfügung gestellt werden können“, so Bürgermeister und Sozialdezernent Christian Gauf.