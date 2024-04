Küken-Projekt in der Kita Mörsbach Schlüpftag in der Kita Mörsbach

„Als das erste Küken am 10. April schlüpfte, waren die Kinder dabei und konnten zuschauen, wie es sich aus der Eischale befreite“, erzählt Lisa Lippick und fügt hinzu: „Bei den weiteren Küken konnten wir sehen, wie sie sich gegenseitig helfen, von außen mitpicken, um die Schale zu öffnen. Das zu beobachten war für die Kinder ganz besonders aufregend.“ Und so tummeln sich nach kurzer Zeit viele, kleine, flauschige Küken in unterschiedlichen Farben in dem großen Kleintierkäfig, den die 23-Jährige für ihr Projekt organisiert hatte. Bei der Pflege sind die Kinder selbstverständlich eingebunden, helfen beim Füttern mit „Kükenstart“, versorgen die putzigen Hühnerkinder mit Wasser und halten den Käfig sauber. Selbstverständlich dürfen sie die Küken wann immer sie wollen in Begleitung einer Erzieherin besuchen und zum Streicheln auf die Hand nehmen. „Die Tiere zu beobachten und mit allen Sinnen zu erleben ist für die Kinder eine ganz besondere Erfahrung, die auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung hinterlässt“, sagt Erzieherin Gabriele Feß, die ihre junge Kollegin als Praxisanleiterin begleitet.