„Partei überfordert und verschreckt die Menschen“ Zweibrücker Grünen-Rücktritt sorgt bundesweit für Aufsehen

Julia Igel – die neben Scherer und Dorothea Klein vergangenen August als Vorstandssprecherin gewählt worden war –, bestätigte aber am Donnerstag (also am Tag nach der Focus-Veröffentlichung) auf telefonische Merkur-Anfrage: „Heute Morgen hat er seinen Rücktritt als Vorstandssprecher erklärt.“ Tim Scherer habe „selber gesagt, dass er so deutlich Differenzen und Schwierigkeiten mit der Partei hat, dass es schwierig gewesen wäre, die grüne Linie in der Kommunalpolitik glaubwürdig weiter zu vertreten, wenn er komplett unzufrieden mit der Landes- und Bundespolitik ist. Wir haben es deshalb im gegenseitigen Einvernehmen für gut befunden, wenn er auf das Amt verzichtet.“ Scherer verlasse die Partei mit Wirkung zum 10. Juni, einen Tag nach den Kommunalwahlen.