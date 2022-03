Landgestüt Zweibrücken : Ein Schaufenster für Junghengste

Zweibrücken Die optimalen Bedingungen auf dem Gelände des Zweibrücker Landgestüts veranlassen den Pferderzuchtverband Rheinland-Pfalz/Saar auch in diesem Jahr zu einer Reihe von Veranstaltungen auf der historischen Anlage.

Der Pferderzuchtverband Rheinland-Pfalz/Saar (PRPS) hat sein Angebot für seine Mitglieder in diesem Jahr erweitert. Für seine diversen Zuchtschauen bietet das historische Landgestüt in Zweibrücken optimale Bedingungen durch die frisch überarbeiteten Ebbe-Flut-Böden, bei denen der Reitboden nie zu nass oder zu trocken ist, und das einzigartige historische Ambiente.

Den Auftakt macht ein „Youngster-Weekend“ am 26. März. Der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverband Süd, Gerhard Brengel aus Walsheim, erklärt: „Aufgrund der aktuellen Coronasituation können wir leider auch in diesem Jahr noch nicht zum gewohnten Format des Ponyforums mit Galaabend zurückkehren.“ Stattessen lädt der PRPS erstmals zu einer Frühjahrskörung ein. Angesprochen sind ausdrücklich Junghengste der Jahrgänge 2019 oder älter, aller Rassen, Warmblut sowie quer durch alle Ponyrassen. Vierjährige Warmbluthengste können neben der Vorstellung im Freilaufen und Freispringen altersgemäß unter dem Sattel vorgestellt werden. Fünfjährige und ältere Warmbluthengste müssen sich unter dem Sattel präsentieren. Für Islandpferde wird zudem eine Materialprüfung angeboten, denn auch das Islandpferde-Festival entfällt in diesem Frühjahr erneut.

Neben der Körung wird dieses „Youngster Weekend“ durch den ersten offiziellen Schwerpunkttermin für die Stutbucheintragung für drei- und vierjährige Stuten ergänzt. Wie bereits im vergangenen Jahr soll das Pilotprojekt „Stutbucheintragung“ auf Schwerpunktterminen durchgeführt werden, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Teilnahme an einem solchen Termin ist die Voraussetzung zur Teilnahme an der Elitestutenschau zu den Zweibrücker Pferdetagen Mitte August im Landgestüt.

Für den 16. Juni lädt der Verband zur Stutenleistungsprüfung ins Landgestüt Zweibrücken ein. Neben der traditionellen Elitestutenschau des Pferdezuchtvereins Zweibrücken und Umgebung, der Fohlenregistrierung und dem Fohlenchampionat des PRPS an dem Wochenende 13./14. August findet unter dem bewährten Motto „Zucht und Sport Hand in Hand“ zugleich das Landes-Reitpferdechampionat statt. Dies wird genutzt zur Sichtung für die Teilnahme am Süddeutschen Championat sowie am Bundes-Championat.