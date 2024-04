Schanzenberg Saarbrücken Alte Saarmesse: Kommt ein 70-Meter-Hochhaus? Und was steckt hinter der roten Fassade? (mit Fotos)

Gurkenhobel, Dampfdruckbügeleisen, rauchfreie Holzgrille – wer das Stichwort „Saarmesse“ in das großartige SZ-Archiv eingibt, wird entführt in eine untergegangene Welt, einen „Markt der Kuriositäten“, wie ein Artikel aus dem Jahr 1997 überschrieben ist. „Die Saarmesse hat so einiges zu bieten“, liest man da: „Vor allem Wundergeräte der verschiedensten Art werden präsentiert.“ Gezeigt würden viele praktische Dinge, „aber auch das eine oder andere unnütze Gerät“.