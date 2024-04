Gas-Alarm Evakuierung nahe Wohnhaus-Brand in Kirkel – Frau stirbt bei Unglück (Fotos)

Update von Dienstag, 23. April, 14.19 Uhr: Die Lage in Kirkel-Neuhäusel soll sich nach Angaben der Feuerwehr vor Ort rund um den Brand zuspitzen. Wegen möglicherweise austretenden Gases sei die Straße weiträumig abgeriegelt worden. Helfer sind seit kurz nach 13 Uhr am Dienstag, 23. April, an der Unglücksstelle. Dort war ein Feuer in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Wehrleute bestätigten ein Todesopfer.