Bestseller-Autor zu Gast Als die deutschen Künstler vor den Nazis flohen

Also übernahm Fry selbst den höchst gefährlichen Job. 200 Menschen, so der Plan, sollte die Flucht ermöglicht werden, am Ende wurde es über 2000. „Es ist ungerecht, dass er so unbekannt blieb“, meinte Wittstock. Auch wenn der Journalist kein einfacher Mensch gewesen sein soll und überhaupt nicht teamfähig. Frys große Gabe sei es aber gewesen ein starkes Team zusammenstellen und führen zu können. Von Marseille aus organisierte dieses dann die Flucht der Verfolgten über die Pyrenäen nach Spanien. „Diese Leute haben ihr Leben riskiert für Menschen, die sie gar nicht kannten“, sagte Wittstock. Die spannende Abenteuergeschichte mit realem Hintergrund, die vielen Anekdoten um weltberühmte Künstler wie Marc Chagall oder Max Ernst hielten die etwa 60 Zuhörer in Atem.