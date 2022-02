Gesundheitsamt Südwestpfalz mit Zweibrücken : Zahl der Corona-Infizierten ist deutlich gewachsen

Südwestpfalz Am Samstag haben sich seit Freitag im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz 261 weitere Corona-Infektionen bestätigt – davon 67 in Zweibrücken, 30 in Zweibrücken-Land (9 Contwig, 5 Bechhofen, je 4 Großsteinhausen und Riedelberg, je 2 Hornbach und Rosenkopf, je 1 Althornbach, Dellfeld, Kleinsteinhausen und Wiesbach) und 24 in Thaleischweiler-Wallhalben (die meisten mit je 5 in Herschberg und Rieschweiler-Mühlbach).

Die Neuinfektionen-Inzidenzen: Zweibrücken 1313,9, Pirmasens 1241,6 und Landkreis 1214,3. Hospitalisierungs-Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz: 6,55.