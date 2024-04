Ab Oktober sollen am Güterbahnhof Briefe und Päckchen verteilt werden Arbeiten für neues Postverteilzentrum starten

„Es ist an der Gottlieb-Daimler-Straße mittlerweile alles zu eng, zu verwinkelt“, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek, Sprecher der DHL-Group für Zweibrücken und die Südwestpfalz auf Anfrage unserer Zeitung. Ein neuer Standort mit mehr Platz sei erforderlich. Der ist gefunden, er liegt am Güterbahnhof (am Wendebereich, den die Busse, die den Stopp am Hauptbahnhof ansteuern, gerne zum Rangieren nutzen). Die Arbeiter haben jetzt losgelegt. Die HP Projektentwicklung Felix Pfirrmann zieht das Gebäude im Auftrag der DHL hoch. „Der offizielle Spatenstich steht noch aus“, weist Thomeczek daraufhin, dass Politiker und Unternehmensvertreter erst noch für ein Foto, mit Schaufel in der Hand, posieren werden.