Rheinland-Pfalz : Wirtschaft im Land ächzt unter den Energiepreisen

Die Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalz haben eine große Bedeutung in Sachen Arbeitsplätzen und Steueraufkommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Mainz/Bad Ems Nicht nur die großen Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind von der Explosion der Energiepreise getroffen. Gerade die kleinen Handwerksbetriebe leiden darunter.

(dpa) Die rasant gestiegenen Energiepreise machen nicht nur den großen Unternehmen in Rheinland-Pfalz, sondern auch den kleinen Handwerksbetrieben um die Ecke schwer zu schaffen. Und anders als international aufgestellte Konzerne haben die kleinen Firmen nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz nicht die Möglichkeit, ihre Produktion ganz oder teilweise ins Ausland zu verlagern, weil ihnen die Energiepreise in Deutschland zu hoch sind.

Die hohen Energiekosten auf die Kundschaft umzulegen, indem die Preise erhöht werden, ist nicht so einfach. „Die Kunden haben – gerade im Friseurbereich – wegen Corona schon Aufschläge hinnehmen müssen.“ Die höheren Ausgaben für Strom seien „nachlaufende Kosten“, die schwerlich in einen konkreten Wert zu fassen und auf den Preis aufzuschlagen seien. „Das ist zudem auch schwer zu kommunizieren: Die Kundschaft nimmt das – gerade vor dem Hintergrund, wenn es Preissteigerungen wegen Corona gab – nicht so gut auf“, so Ostendorf.