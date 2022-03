Anlaufschwierigkeiten bei zwei von drei Neuerungen in Zweibrücken : Handyparken beliebt – aber Knöllchen-Ärger

Anlaufschwierigkeiten bei zwei von drei Neuerungen in Zweibrücken

Handyparken in Zweibrücken ist eine „Erfolgsgeschichte“, so die Stadt. Jetzt wird es noch attraktiver – doch dabei gibt es Kinderkrankheiten. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Brötchentaste und Monatsticket haben zu Beginn nicht richtig funktioniert. Doch die Stadt beruhigt.

Mit gleich drei am 1. März gestarteten Neuerungen möchte die Stadt das „Handyparken“ (papierloser Parkticket-Kauf über Smartphone-Apps) attraktiver machen. Darunter ist ist die „Monatskarte“: Für 38 Euro im Monat kann man nun alle unbeschrankten städtischen Parkplätze nutzen – und zwar ohne die beim Papierticketkauf an den Automaten weiterhin üblichen Parkzeitbeschränkungen. Doch die ersten über diese neue Möglichkeit erfreuten Häufigparker haben eine böse Überraschung erlebt: Sie haben die neue Monatskarte gebucht – und trotzdem Knöllchen bekommen.

Eine junge Frau berichtete am Dienstag in der Facebook-Gruppe „Zweibrücken, unsere Stadt : „Seit dem 1.3 gibt es ja nun dieses Dauerparkticket für die Stadt, welches man über die Apps ziehen kann. Leider habe ich aktuell das Problem, dass ParkNow meine Daten anscheinend nicht richtig weitergeleitet hat und ich schon 2 Knöllchen bekommen habe.“ Drei weitere Leute berichteten von ähnlichen Erlebnissen.

Die Stadtverwaltung bestätigte am Mittwochnachmittag auf Merkur-Anfrage (und am Abend auch im Stadtrat auf Anfrage von Gerhard Maurer, SPD), dass es „Anlaufschwierigkeiten“ gibt, wie Kämmereileiter Julian Dormann sagte. Zumindest bei einigen Park-Apps sei noch nicht einprogrammiert, dass Parkzeitbeschränkungen nicht gelten, wenn man eine Monatskarte gebucht hat.

Brötchentaste und Monatskarten fürs „Handyparken“ in Zweibrücker City : Smarter parken? Stadt testet Neuerungen

„Die Knöllchen werden natürlich zurückgenommen“, versprach Dormann – es reiche, dafür dem Ordnungsamt einen Screenshot der Monatsticket-Buchung einzureichen. Bislang gebe es „eine Handvoll Beschwerden“ bei der Stadtverwaltung über solche falsch ausgestellten Knöllchen. Die Stadt sei mit ihrem privaten Systempartner „Smartparking“ bereits in Kontakt, damit die Apps so schnell wie möglich korrekt programmiert werden.

Dormann räumte in dem Merkur-Telefonat offen noch ein zweites Anlaufproblem ein: Auch das 15-minütige kostenlose Parken, das exklusiv fürs Handyparken geschaffen wurde („Brötchentaste“), funktionierte zunächst nicht wie angekündigt. Denn in den ersten 15 Minuten sollte keine „Systemgebühr“ von den App-Betreibern erhoben werden (wie das bei längeren Parkzeiten geschieht), hatte die Stadt mit „Smartparking“ vereinbart. Weil über solche Fragen nicht die Stadt, sondern die privaten Anbieter entscheiden, „haben wir uns jede Kleinigkeit schriftlich bestätigen lassen“, so Dormann. Die gute Nachricht: Dieses Problem haben die App-Betreiber wohl bereits gelöst; wer nur 15 Minuten parkt, muss für diese Zeit keine Systemgebühr zahlen.