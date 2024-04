Hauptversammlung des Fördervereins Rieschweiler-Mühlbach Lücken im Dorfleben sollen erkannt und ausgefüllt werden

2020 war der Verein gegründet worden und die Vorsitzende Kathrin Roschy, die Rechnerin Cindy Tudisco-Wendling und die Schriftführerin Janina Graziano sind seitdem im Amt. Lediglich die 2. Vorsitzende Petra Mayer wurde 2022 erstmals gewählt. In ihrem Rückblick auf die letzte Amtszeit sprach Roschy von „beachtlichen Erfolgen“ der Vereinsarbeit. So wurden 21 Bürger-Cafés veranstaltet, die alle sehr rege wahrgenommen worden waren. 2022 organisierte der Verein erstmals eine einwöchige Ferienfreizeit, in der 20 Kinder von insgesamt neun örtlichen Vereinen betreut wurden – an einem Nachmittag auch vom eigenen Verein.