Ärger über Antrag für Kneipp-Becken Warum Dettweiler zum Brunnenwächter wird

Dettweiler schnauft noch einmal tief durch. Und beginnt dann, genau zu erklären, warum ihm in der vergangenen Sitzung des Stadtrates in Sachen Dorfbrunnen der Kragen platzte. Wie der Merkur berichtete, hatte die SPD beantragt, der Dorfbrunnen in Hengstbach solle zu einem Kneipp-Becken umgebaut werden. Das würde sicher von etlichen Bürgern genutzt und so den Stadtteil weiter aufwerten.