Deutsches Rotes Kreuz Südwestpfalz in Zweibrücken : DRK-Geschäftsführer Mario Sauder hat gekündigt

48-Jähriger spricht von „persönlichen Differenzen“. Derzeit führt sein Stellvertreter Hans Prager das Rote Kreuz Südwestpfalz.

Führungswechsel bei einer der größten Organisationen Zweibrückens: Der DRK-Kreisverband Südwestpfalz e. V. braucht einen neuen Geschäftsführer. Denn der seit November 2005 amtierende Mario Sauder hat am Sonntag vor zwei Wochen seine Kündigung eingereicht. Diese Merkur-Information bestätigten am Freitag sowohl Sauder als auch Kreisverbands-Präsident Klaus Fuhrmann (Käshofen).

Sauder sagt: „Ich habe von meiner Seite gekündigt“. Warum? „Es gab ein paar persönliche Differenzen.“ Er suche deshalb lieber eine neue Herausforderung. Näher will sich der 48-Jährige zu der Kündigung nicht äußern, zumal er betont: „Ich gehe aus meiner Sicht nicht im Groll. ich war ja lange Jahre hier, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern war sehr gut.“ Und, wie Sauder auf Nachfrage ergänzt, auch inhaltlich sei er auf Einiges in den 15 Jahren Erreichtes stolz. So habe das DRK viel in der Flüchtlingskrise und aktuell der Corona-Situation gestemmt. Und im Sozialbereich habe man gemeinsam auch außerhalb klassischer Rot-Kreuz-Themen „viele neue Dinge aufgebaut wie Mehrgenerationenhaus oder Quartierstreff. Sauder: Ich gehe mit ein bisschen Wehmut.“ Eine neue Stelle habe er noch nicht, prüfe aber mehrere Optionen. Er sei zuversichtlich, in Zweibrücken zu bleiben.