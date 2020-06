Vereine und Finanzen in Zeiten der Corona-Krise : Die meisten Vereine werden die Krise überstehen

Vereine und Finanzen in Zeiten der Corona-Krise

Auch dem Chor New Spirit aus Rimschweiler fehlen derzeit die Einnahmen aus den voll besetzten Konzerten. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Aufgrund der Corona-Krise steht das Vereinsleben derzeit still. Trainingseinheiten, Sportveranstaltungen, Lesungen, Feste, Versammlungen oder Events fallen aus und die Vereinskassen bleiben aufgrund fehlender Einnahmen oder gestoppter Fördergelder leer. Auf die Vereine der Region hat das ganz unterschiedliche Auswirkungen.

Geschlossene Vereinsheime, ausgefallene Veranstaltungen, Sponsoren, die wegen der Auswirkungen der Corona-Zeit den Säckel geschlossen halten – auch die Vereine litten unter den Einschränkungen der vergangenen drei Monate. Da nicht alle finanziell so auf Rosen gebettet sind, dass sie die finanziellen Einbußen verkraften konnten, wurden von Land und Bund verschiedene Schutzschirme aufgespannt, um gemeinnützigen Vereinen unter die Arme zu greifen. Diese allerdings wirken unterschiedlich.

Laut Auskunft von Asmus Kaufmann, Pressesprecher des Sportbunds Pfalz, sind von den 2050 Mitglieds-Sportvereinen bislang 33 betroffen. „Das verteilt sich auf das gesamte Gebiet von Zweibrücken bis Ludwigshafen und auch auf die Landkreise“, erklärt Kaufmann. Genaue Angaben dürfe er nicht machen, doch gebe es auch einige wenige Vereine in Zweibrücken Stadt und Land. Die Entwicklung sei allerdings nicht abzusehen. Aktuell seien die Vereine jedoch nach seiner Einschätzung weit mehr umgetrieben von der Frage, wie sie unter den Corona-Auflagen den Betrieb wieder ins Laufen brächten.

Die Mehrzahl der Vereine jedoch hat trotz widriger Umstände die Krise mehr oder weniger gut überstanden. Glück im Unglück etwa hatte der Zweibrücker Rennverein. „Für uns kam der sogenannte Lockdown gerade noch rechtzeitig. So konnten wir beide Rennen absagen, bevor große Kosten entstanden sind“, erzählt Geschäftsführer Bernd Schmahl. So hätten die Vorbereitungen statt mehrerer Tausend Euro lediglich einige Stunden ehrenamtlicher Arbeit gekostet.

Der VT Contwig fehlen vor allem Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb und aus der Hallenvermietung. Drei Konzerte und zwei andere Veranstaltungen seien Corona-bedingt bislang ausgefallen. „Dafür hatten wir jedoch auch keine Kosten wie Wasser und Strom“, rechnet der Vorsitzende Walter Hüther dagegen. Mit einer eigenen Halle inklusive Gaststättenbetrieb, zwei vermieteten Wohnungen darüber sowie mehr als 800 Mitgliedern sei der Verein finanziell gut aufgestellt. Die Übungsleiter seien alle auf Stundenbasis beschäftigt und nicht fest angestellt. Was ihn freut, ist die Solidarität der Mitglieder: „Wir hatten in diesem Jahr sogar weit weniger Austritte als sonst im Durchschnitt.“

Zur Selbsthilfe griff der SC Rieschweiler, der seinen neuen Kunstrasenplatz noch abzuzahlen hat. Anstelle des Gaststättenbetriebs bot er an den Feiertagen zumindest „Essen to go“ auf Vorbestellung an. „Das ist nicht dasselbe, aber besser als nichts“, erklärte Tobias Weis. Mittlerweile ist das Vereinsheim Mittwoch, Samstag und zu den Bundesligaspielen wieder geöffnet.