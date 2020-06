Stadtverwaltung beklagt : Vor allem Schüler verstoßen gegen Maskenpflicht

In der Schule tragen die Schüler wie vorgeschrieben ihre Masken, auf dem Heimweg zu häufig nicht, beklagt die Zweibrücker Stadtverwaltung. Foto: ZB/Robert Michael

Zweibrücken „In der Region Südwestpfalz haben wir eine ganze Zeit keine mit Covid 19 positiv getestete Person mehr“, sagte der Leiter des Gesundheitsamts Südwestpfalz, Dr. Heinz-Ulrich Koch, bei der Corona-Pressekonferenz der Stadt.

„Aber das Virus ist immer noch da.“ Und die vier neuen Fälle in Zweibrücken (wir berichteten) zeigen laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD): „Die ganze Situation hängt an einem dünnen Faden.“ Deshalb appellierte er an die Bevölkerung, weiter die Hygieneregeln zu beachten, Abstand zu halten und die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Und da stellten die Mitarbeiter des Zweibrücker Ordnungsamtes in den letzten Tagen bei den Kontrollen am Busbahnhof vermehrt fest, dass vor allem Schüler der Vorschrift nicht nachkommen, sagte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU). An Busbahnhöfen ist die Bedeckung wie an Bahnhöfen Pflicht. „Die Mitarbeiter haben Verwarnungen ausgesprochen.“