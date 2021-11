Corona in der Südwestpfalz : Zwei weitere Corona-Todesopfer

Corona in der Südwestpfalz

Den beiden jüngst verstorbenen Corona-Opfern in der Südwestpfalz hat die Impfung leider keinen Schutz geboten. Foto: dpa/Daniel Karmann

Südwestpfalz Der Mann und die Frau aus Pirmasens waren laut Kreisverwaltung gegen das Virus geimpft.

Laut Gesundheitsamt sind auch zwei weitere Todesfällen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. Ein Mann im Alter zwischen 55 und 65 Jahren und eine Frau im Alter von über 90 Jahren, beide aus Pirmasens, verstarben an einer SARS-CoV-2 Infektion. Die Verstorbenen waren nach Angaben der Kreisverwaltung geimpft. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits vier Personen aus Pirmasens, zwei Personen aus Zweibrücken und eine Person aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Jeweils eine Schülerin der BBS in Rodalben und der Mannlich-Realschule in Zweibrücken wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 263 bestätigte positive Fälle aktiv, 20 mehr als am Freitag. Insgesamt wurden bis heute 5866 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind 156 Personen mit Corona-Infektion verstorben.